Nikola Maksimovic, difensore del Napoli, ha rilasciato un'intervista a Dazn nel prepartita contro il Torino. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Con Gattuso non sono cambiate le cose, anche se a me piace molto cominciare a giocare da dietro. In alcune partite abbiamo sbagliato tanto e spero che stasera vada al meglio".