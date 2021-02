Napoli Calcio - Stephen Makinwa ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli di Victor Osimhen:

Osimhen

“Ha tanta voglia e negli ultimi mesi l’ha dimostrato quando ha giocato. Peccato per l’infortunio. Osimhen nel 4-3-3? Può giocare anche con questo sistema, l’ha già fatto tante volte in nazionale. Atalanta? Da ex è difficile dare un giudizio. Ho visto ultimamente che sta molto bene, domani contro il Napoli sarà una bella partita da vedere. A Bergamo vogliono sicuramente arrivare in finale”.