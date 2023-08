Makinwa a CN24: "Osimhen tra i migliori d'Europa, futuro? Vi dico la mia"

Notizie Calcio Napoli – L’ex attaccante Stephen Makinwa è intervenuto ai nostri microfoni nel corso della trasmissione CN24Live:

“Inizio difficile per la Lazio? Non c’è una spiegazione, penso che la squadra debba trovare la giusta identità per poi continuare a fare come vogliono fare. In questo momento i risultati non stanno vendendo e devono continuare a lavorare per quello che è l’obiettivo di questa stagione. Penso che i biancocelesti abbiano una buona squadra, siamo ancora all’inizio, vedremo.

Osimhen? Quando è arrivato in Serie A sapevo che lui fosse uno che può giocare ovunque, ha tutto quello di cui ha bisogno anche caratterialmente, è un giocatore che più sono difficili le cose e più le vuole. Adesso ha capito come giocare in Italia, come affrontare le parte ma non è che prima non avesse queste caratteristiche, era all’inizio e non sapeva ancora come fosse il campionato italiano, inoltre ha avuto anche quell’infortunio. Ora sta bene ed è in sintonia con la squadra. Sé è il migliore della Serie A? Sì, senza dubbio, è tra i migliori anche in Europa. Se fosse europeo si sarebbe parlato anche di altro ma lui è sicuramente tra i più forti.

Arabia? Come campionato è già forte ma se ne parla poco. Loro stanno cercando di sviluppare anche il paese, facendo venire turisti. Questa è una delle cose che vogliono fare per cercare di arrivare all’obiettivo loro. È un progetto e non sarà sempre così perché non è normale. La scelta dei calciatori è per soldi, se stanno andando è per soldi e basta.

Osimhen in Nigeria è un idolo, ma abbiamo avuto tanti giocatori così non è il primo. Lui sta vivendo un momento magico ma questo è il calcio, il presidente è un’altra cosa. In Nigeria seguono molto di più la Premier League che la Serie A, molti lo vorrebbero in Premier League. Non so quanto il Napoli lo potrà tenere, se non il prossimo anno sicuramente tra un po’ potrebbe andare in Inghilterra”.