Maifredi: "Io diverso da Sarri. Lo stile apparteneva a Gianni Agnelli, oggi è cambiato!"

A Radio Marte, nel corso della trasmissione 'Marte Sport Live', è intervenuto Gigi Maifredi, allenatore

"Non voglio essere drastico nel confronto tra Sarri e tutti gli altri allenatori che sono passati per la Juve. La mia situazione era differente da quella di Sarri perchè io avevo il compito di cambiare il loro modo di pensare. La difesa della Juve è sempre stata una delle più forti al mondo e magari ora non sono più giovanissimi, ma sanno giocare in tutti i modi e sono affidabili. Non credo che Sarri debba insegnare molto a calciatori professionisti, magari dovrà affinare qualche dettaglio, ma parliamo di un organico, quello della Juve, competitivo. Lo stile Juve apparteneva a Gianni Agnelli e oggi qualcosa è cambiato. Alla Juve non c'è un campionato di transizione: devi vincere subito e convincere".