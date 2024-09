"Mai dire mai", Rudi Garcia apre al ritorno del suo ex club in Italia

Notizie calcio - Rudi Garcia, ex allenatore di Roma e Napoli in Italia, ha risposto ad alcune domande tra cui anche una riguardo al suo possibile ritorno in Serie A nel prossimo futuro. Questa la risposta di Rudi Garcia su un ritorno alla Roma: "Mai dire mai, non è un argomento d'attualità, vediamo cosa mi riserva il futuro".