Magoni: "Spalletti allenatore top, ma Napoli non è una piazza facile"

Ultime notizie calcio Napoli - Oscar Magoni, ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Il Napoli è rimasto quello di Gattuso, si è puntato molto sull'allenatore e Spalletti dovrebbe portare in dote quei punti in più. Ha una caratura internazionale importante ed ha fatto la Serie A ad altissimo livello. E' un allenatore top, vedremo come si inserirà a Napoli che non è una città facile, con un presidente particolare. Ancora oggi il più bel complimento che mi fanno i tifosi di Napoli è che mi sono comportato da vero uomo in un contesto difficile come quello societario che viveva il Napoli".