Magoni: "Il silenzio stampa è negativo, far parlare solo alcuni calciatori potrebbe essere una soluzione"

Oscar Magoni, ex calciatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Ora in campionato bisogna fare un filotto di vittorie per accorciare il distacco, il Napoli ha dimostrato che quando è concentrato può giocare a ottimi livelli anche contro le migliori d'Europa".

"Gli attaccanti sono sempre quelli a parte Lozano da qualche anno, c'è da capire se questi calciatori possono dare molto al Napoli o se qualcuno è in fase calante. Io non posso dirlo perché non vedo spesso le partite. Il Napoli ha calciatori capaci di far tanti gol e mi sembra strano che sia andato in difficoltà in fase realizzativa".

"Io penso che il silenzio stampa sia un fatto negativo, perché i tifosi hanno il diritto di conoscere il mondo interno di una squara. Far parlare solo alcuni calciatori può essere un'idea importante".