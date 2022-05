Maglia SSC Napoli 2022-23 già pronta, rinnovo con EA7: ecco la data di presentazione

Maglia Napoli EA7 - È arrivato l'annuncio di Aurelio De Laurentiis per la stagione 2022-2023, perché tutti attendevano notizie sulle magliette. E il patron della SSC Napoli, durante la conferenza stampa di presentazione del ritiro a Castel di Sangro che trovate qui integralmente, ha parlato anche di questo.

Maglia Napoli EA7 2022-2023

Perché stiamo già parlando della maglia della SSC Napoli targata EA7 per la stagione 2022-23? Perché De Laurentiis ha annunciato che la collaborazione col marchio sportivo di Emporio Armani prosegue. Anzi, procede spedita: sono già pronte diverse maglie per la prossima stagione. Verranno presentate o a Dimaro-Folgarida o prima del ritiro, ma le maglie principali sono già pronte. Mentre si lavora già alle bozze delle maglie speciali per Halloween 2022, a confessarlo è stato proprio De Laurentiis.

Maglia Napoli EA7

De Laurentiis sulle nuove maglie

Queste le dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis sulle nuove maglie in collaborazione con EA7:

"Mia figlia mi ha mandato da Istanbul delle prove per farmi scegliere quattro ipotesi per la maglia di Halloween. Siamo un pezzo avanti e le presenteremo a Dimaro o ancora prima. Lo verificheremo con Formisano e Bianchini, ma la collaborazione con Armani continua e sono contento. Addirittura Adidas ha fatto un accordo per 10 pezzi unici con Balenciaga che costavano dai 500 ai 1200€. Il mondo dello sport sta diventando sempre più fashion. Quando parlavo con i grandi marchi in Europa restavo veramente disappointed, perché vedevo cose che non avrei mai messo. L'anno scorso siamo riusciti a tamponare, spendendo l'ira di dio, ma abbiamo fatto 13 maglie. Noi però dobbiamo giocare il 60-70% con la maglia azzurra che è il nostro simbolo".