Maddaloni: “Conte ha la fame negli occhi, la stessa che voglio vedere nei calciatori”

Marci Maddaloni, judoka, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Il libro “L’anima del campione”, nasce da un’idea di tanto tempo perché era giunto il momento di raccontarsi in uno sport che non è sponsorizzato come il calcio. Il libro è disponibile ovunque, in tutte le Feltrinelli d’Italia o sui vari market online come Amazon. Anche Maradona ci insegnava di non risparmiarsi mai. Il talento non basta da solo, a volte può essere un’arma che può fregarti perché ti fa credere che il duro lavoro non serve. L’impatto di Lukaku nel Napoli? Mi è piaciuto, era il calciatore che ci serviva. Sono un grande fan del presidente e non dimenticherò mai da dove ci ha preso. Grazie ad ADL ci rispettano tutti in Europa e grandi top player come Lukaku hanno voglia di venire a Napoli. Romelu è un grande professionista e anche ciò che ha fatto dopo il Parma fa capire che calciatore è. Conte? Mi fa impazzire perché ha la fame negli occhi, quella che tutti dovrebbero avere, in particolar modo Osimhen che dovrebbe concentrarsi a giocare piuttosto a pensare di dover andare via, e quella che voglio vedere nei calciatori. David Neres? Mi piace, è un calciatore che lavora e si fa vedere con le sue giocate. Anche quando non segna, migliora la qualità della squadra. Mi sta piacendo questo Napoli, con il Verona c’è stato un inizio in sordina, ma mi auguro che i colpi al cuore sono finiti. I miei progetti? Uno dei più belli e grandi è quello di seguire i miei figli nel proprio futuro”.