Macedonia, il CT Angelovski: "Sono contento che Gattuso abbia approfondito la conoscenza con Elmas! Eljif mi è piaciuto nell'uno contro uno e nello stretto con Mertens"

Igor Angelovski, CT della Macedonia, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Ho visto la gara del Napoli in TV, sono molto contento della prestazione offerta da Elmas. E' stata una gara difficile per il Napoli, ha portato a casa tre punti importanti. Eljif mi è piaciuto molto nell'uno contro uno e come, nel primo tempo, riusciva a giostrare la palla con Mertens con degli scambi nello stretto. Elmas irritabile quando riceve qualche critica? Sono felice che Gattuso abbia approfondito la conoscenza con Elmas e che gli stia dando sempre più chances. I miglioramenti si stanno vedendo, in futuro può raggiungere livelli alti rispetto a quelli raggiunti ora. Quando i risultati sono positivi tutto diventa positivo. Spero che il livello resti questo, auspico un Napoli più offensivo. E' importante che la difesa sia tornata ad essere buona, il Napoli adesso non sta concedendo tanto".