Maccarone: "Sarri? A Napoli ha fatto un grande calcio, altrove ha vinto: a Roma gli alti e bassi sono normali..."

Massimo Maccarone è intervenuto in diretta durante Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio :

La carriera di Sarri è stata quella che si aspettava post-Empoli?

"Sì, il mister è un grande allenatore. A Napoli ha fatto un grande calcio, al Chelsea e alla Juventus ha vinto. Non mi aspettavo andasse via subito da Torino, mentre gli alti e bassi alla Lazio credo siano normali. Per fare quello che vuole lui, poi, serve tempo e pazienza. Anche con noi, seppure fossimo giovani e in Serie B, al primo anno siamo partiti così così e dopo due-tre mesi siamo andati benissimo".