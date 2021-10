Luppi: "Scudetto? Il Napoli sta facendo bene così come il Milan, sarà una bella lotta"

Serie A - Gianluca Luppi parla a Tuttomercatoweb.com della lotta scudetto ma anche della tendenza di vari calciatori ad arrivare a scadenza di contratto per poi abbracciare un altro progetto per loro più ambizioso. "Ho notato che da vari anni il calcio è cambiato, c'è meno attaccamento alla maglia. Negli anni '90 non era affatto così, invece ora tanti non rinnovano perchè evidentemente hanno altre squadre dietro e fanno questa scelta, vedi probabilmente il caso di Vlahovic. E' un calcio diverso".

Che idea si è fatto su Vlahovic?

"Ottimo calciatore, con la Fiorentina ha fatto tanti gol e l'anno passato l'ha tenuta su lui. Quali siano le sue scelte adesso non so e non conosco i motivi, ma ripeto che vedo tanti giocatori che non vogliono rinnovare e arrivano a scadenza".

Da ex viola che pensa di Italiano?

"Ha fatto ottime cose allo Spezia, la sua squadra offriva un bel gioco e affrontava tutti a viso aperto. Partendo dal basso è riuscito ad imporsi grazie alle sue idee".

Parlando della lotta scudetto, la Juve sta tornando?

"Può rientrare se si mette a posto, se tornano Dybala e Morata. Davanti il Napoli sta facendo bene così come il Milan. Quest'anno è una bella lotta".