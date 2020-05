Luperto, l'agente: "Darà sempre il suo contributo, con Fabian e Meret rappresenta un'ottima base per il futuro"

Ultime Napoli calcio. Diego Nappi, agente tra gli altri di Sebastiano Luperto, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tuttomercatoweb. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

Calciatori a scadenza: quali scenari? Il Napoli ad esempio ha Mertens. E poi ci sono i giovani per ripartire. Da Meret a Luperto...

“Il Napoli, come ogni squadra , sicuramente sta trattando con i propri calciatori in quello che resta un periodo non facile anche perché bisogna capire l’effettiva scadenza. Mertens è un grande campione fondamentale sia dentro che fuori dal campo ed è molto legato alla città. Credo che Meret (97), Fabian Ruiz (96) e Luperto (96) rappresentino un’ottima base per il futuro. Luperto, come sempre, darà il suo contributo da grande professionista quale è”.