Luperto, l'agente a CN24: "Ormai è un leader dell'Empoli, Andreazzoli farà il solito gioco anche a Napoli"

Diego Nappi, agente del difensore dell’Empoli Sebastiano Luperto, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli.

"Ci può stare l'errore in Napoli Union, ma è accaduto a inizio ripresa e c'era poi tempo per recuperarla. Non è stato l'errore al 95esimo e si poteva ancora vincerla. Ci sono problematiche evidenti nel Napoli. So che spesso De Laurentiis è a Castel Volturno e ha avvertito il momento di difficoltà, ci sono molte partite dove il Napoli gioca bene e altre dove c'è grande difficoltà.

Ogni allenatore è a se, il loro compito è quello di far esprimere i propri giocatori al meglio sapendo cosa c'è in casa. Luperto sta benissimo, è diventato uno dei 20 capitani di Serie A e cerca di dare il massimo in una squadra di giovani. Ci sono delle difficoltà oggettive visto i continui cambiamenti per lanciare nuovi giovani, lui è diventato però un leader della squadra.

CI dobbiamo aspettare il classico Empoli di Andreazzoli contro il Napoli. Quest'anno però ci sono stati momenti disastrosi e altri positivi dell'Empoli che prova a giocare sempre a calcio facendo la sua partita".