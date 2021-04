Luisito Suarez: "Fabian Ruiz perfetto per il Barcellona, merita di fare il salto di qualità"

Luisito Suarez è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “La pandemia ha reso il campionato molto strano, ma l’Inter è riuscita ad avere continuità rispetto alle altre. Fabian Ruiz andrebbe benissimo al Barcellona, gioca quel tipo di gioco e serve molto in questo momento al club spagnolo. E’ un calciatore che merita di fare un salto di qualità e dimostrare cosa può fare, il Barcellona sarebbe perfetto”.