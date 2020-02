Luis Oliveira: "Strada spianata per il Napoli per un posto in Europa. Mertens? Ieri ha dimostrato quanto è forte"

Ultime Calcio Napoli - Luis Oliveira, ex attaccante di Cagliari e Fiorentina, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Mertens è un giocatore importante e l'ha dimostrato anche ieri. Questo ragazzo è ancora in crescita, quando uno ha così tanta voglia di fare è normale che si diventi così forti. Ieri la differenza l'ha fatta il gioco del Napoli, gli azzurri riuscivano sempre ad uscire palla al piede nonostante il pressing del Cagliari. Il Napoli sta crescendo grazie alla grande voglia dell'allenatore e dei calciatori che volevano uscire da questo momento delicato. Il Napoli ha la strada aperta per trovare un posto in Europa".