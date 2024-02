Luigi De Laurentiis: "Vendere il Napoli oppure il Bari? Ecco cosa rispondo" | VIDEO

Luigi De Laurentiis, presidente della SSC Bari, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa:

"Se un giorno potessimo vendere il Napoli e tenerci un'altra squadra? Sono dinamiche che oggi non potrei sapere. E' lecito poter pensare che uno trovi un'occasione concreta per la vita. Se è riuscito ad avere nel gruppo 2 squadre finora e se ne dovesse andare via una, vuol dire che continueremo a lavorare su quella che resta lavorando in maniera semplice e concentrandosi solo su essa. E' probabile, ma chi può dirlo? Sono dinamiche di un gruppo che ha tante aziende. Non potrei predirle mai. Magari sono aspettative".