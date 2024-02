Luigi De Laurentiis: "Il nostro modus operandi è non costruire debiti. Non possiamo permetterci un buco da 90 milioni, vi do una garanzia" | VIDEO

Luigi De Laurentiis, presidente della SSC Bari, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa:

"Il modus operandi delle nostre aziende non è costruire debiti. Non fa parte della nostra cultura, permettetemi di avere l'ambizione di riuscire a far quadrare sia conti che i risultati sportivi. Certo è difficile, ma 8 squadre di A stanno investendo come se fossero in A. Se dietro c'è un fondo indonesiano o del Man City, non posso permettermi di avere un buco di 90 milioni.

Purtroppo signori è così. Per fortuna veniamo da una cultura calcistica di scegliere le persone giuste, i calciatori giusti e gli allenatori giusti per puntare in alto. Questa è la garanzia che noi possiamo dare al di là della garanzia di restare sempre sul pezzo, di essere imprenditori che pagano e hanno zero debiti. Anche queste sono garanzie importanti. Se poi un giorno qui arriverà un fondo che vi porterà in Champions League a suon di milioni sarei felicissimo. Noi proveremo a portarvi in A con gli investimenti giusti che non sono da ultimi della classe, ma importanti".