Spalletti: "Felicissimi del punto, ma non abbiamo fatto vedere tutto il nostro potenziale. Queste gare fanno crescere, bellissima la partita col Barcellona"

Ultime notizie calcio Napoli - Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della partita contro l'Inter. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Dobbiamo mantenere questa leggerezza fatta di talento, in alcuni momenti l'abbiamo fatta vedere mentre in altri l'abbiamo abbassata, facendo venire fuori la forza degli altri. Loro sono più feroci, noi dobbiamo mettere la partita sulle nostre caratteristiche. Dopo il pari non ce l'abbiamo fatto ed è diventato tutto più difficile. L'abbiamo preparata come fa qualunque 4-2-3-1 contro un 3-5-2. Devi arrivarci con il terzino, con l'attaccante esterno che va sul braccetto. L'abbiamo fatta per lunghi tratti bene, ma la differenza la fa sempre la gestione della palla. Il gol l'abbiamo preso con l'Inter che ha sfruttato la sua caparbietà.

Bisogna sempre accettare con serenità il verdetto del campo, si impara sempre da queste partite per migliorare in futuro. Abbiamo fatto una buonissima partita, ci sono capitate un paio di palle veramente importanti per mettere a posto il risultato. Osimhen? Ha delle potenzialità infinite, a volte si scollega dalla squadra facendo un uno contro undici andando a pressare tutti senza essere seguito. I tagli in bandierina devono essere fatti nel momento giusto. Sta imparando tutto, ma ha tutto per diventare micidiale. Va sempre in pressione sul portiere sui retropassaggi lunghi, ma la squadra non riesce a montargli addosso.

Sono felicissimo di questo punto e di questa partita, anche nel secondo tempo pur non facendo tanto abbiamo avuto occasioni veramente importanti per rimettere a posto il risultato. Si cresce da partite così. Si vanno a prendere cose solo giocando accorgendosi di certe cose. L'Inter è una squadra veramente quadrata. Barcellona? Sono partite bellissime queste qui, di quelle che vale la pena giocarsi con la postura di quello forte, col petto fuori. Magari andando a mantenere quello che si diceva prima, vale a dire il talento per tutti i 90 minuti. Voglio sempre vedere la nostra forza, senza pensare al rivale. Anche stasera i calciatori sono dentro lo spogliatoio ma probabilmente anche loro sono rammaricati. Siamo contenti, ma non abbiamo fatto vedere tutto quello che era possibile. C'è questa incertezza qui per ora".