Lucescu: "Napoli? Perdere un allenatore come Spalletti non è facile"

“Al di là del campionato, l’Inter deve vincere e darsi un tono in ambito internazionale”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex allenatore dell’Inter Mircea Lucescu.

Intanto è arrivata un’altra vittoria….

“Si. Continuerà a dare battaglia per vincere il campionato ma la Champions è più importante. Il torneo si può vincere tutti gli anni”.

So aspetta mercato importante in questi ultimi giorni?

“Le squadre che lottano per il titolo non vendono i giocatori. Chi lotta per salvarsi pure: vendono solo quelli a metà classifica. In inverno è così, difficilmente trovi grandi occasioni di mercato”.

Cosa è successo quest’anno al Napoli?

“Perdere un allenatore come Spalletti non è facile: ognuno quando si presenta viene col suo metodo di lavoro e allenamento. La filosofia cambia e questo fa la differenza”.