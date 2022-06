Lucchesi: "Cambiare troppo è un rischio. Mertens? Ho una mia idea in merito"

Fabrizio Lucchesi è intervenuto alla trasmissione radiofonica Radio Goal di Radio Kiss Kiss Napoli:

Mertens? Credo che alla fine lo tenga: se vuole rinnovare, sinceramente Mertens hanno necessità di tenerlo. Cambiare troppo però si rischia di ripartire da zero. Mentre noi stiamo parlando di azzurri in uscita, il Napoli starà pensando alle operazioni in entrata. Il buon senso dice che un sacrificio per uno lo devi fare, poi dopo non è facile ripetere il campionato di quest'anno. Bernardeschi? Lo vedrei bene col Napoli, è un giocatore importante: può giocare nelle prime quattro squadre del campionato. Spalletti avrà valutato ma in assoluto può dare una mano al Napoli.