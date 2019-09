Notizie Calcio - "Le regine del mercato per me sono Inter e Napoli". A riferirlo è l'ex azzurro Cristiano Lucarelli. Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, l'attaccante ha commentato così il mercato partenopeo: "Sia gli azzurri che i nerazzurri hanno dato dimostrazione di forza economica: il club partenopeo ha pagato la clausola di Manolas e Lozano, ed è stato l'unico club in Italia a fare un'offerta concreta per l'acquisto definito di Icardi.