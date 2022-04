Lozano piange Raiola: "Uno dei più grandi! Maestro ho imparato tanto da te, non ti dimenticherò mai"

Mino Raiola è morto oggi a soli 55 anni. Il più grande agente di calciatori aveva un suo assistito anche nella Ssc Napoli, si tratta del messicano Hirving Lozano, che ha appreso della sua scomparsa dopo Napoli-Sassuolo 6-1

"Ho avuto la fortuna di conoscerti e di apprendere da te. Uno dei più grandi maestri negli almanacchi del calcio. Oggi sei in un posto migliore per sono convinto che che la tua eredità andrà oltre la vita, senza dubbio. Convivere con te è stata una delle cose migliori che mi siano capite. Mai potrò dimenticare le nostre chiacchierate e i momenti trascorsi insieme. Il dolore è passeggero, alcuni giorni e si supererà e sparia, ma il tuo ricordo vivrà per sempre in me.Non smetterò mai di sentire la tua mancanzaTi ringrazio di tutto. Onorerò la tua memoria dentro e fuori dal campo. Riposa in pace Mino Raiola, dorme e sogna mentre arrivo, che abbiamo ancora un secondo tempo per giocare"