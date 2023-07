Lozano, l'ex intermediario: "Hirving si trova in difficoltà, futuro? Escluderei una meta"

Notizie Calcio Napoli - L'ex intermediario di Hirving Lozano, Alessandro Monfrecola, è interveuto ai microfoni di Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”:

“Lozano è in difficoltà, il problema c’è ma si trova bene a Napoli. Escluderei l’Arabia perché quando doveva venire a Napoli, la sua consorte aveva delle perplessità e se quindi c’erano perplessità su Napoli, figuriamoci andare in Arabia. Lozano sta aspettando l’offerta dalla Premier che non è arrivata perché è stato discontinuo. Confido nelle qualità di De Laurentiis e quindi credo che questa situazione verrà risolta con un nuovo contratto per il ragazzo o con la sua cessione.

Nessuna offerta c’è per Lozano dal Messico, credo che siano solo voci messe in giro dagli agenti, ma non c’è nulla di concreto. Lozano è un ragazzo ragionevole credo che dimezzarsi lo stipendio non sia il massimo per il ragazzo che immagino non accetterebbe, ma se si arrivasse a 3 milioni sarebbe diverso. Mi sono innamorato del calcio di Lozano, ma non valeva i 40,45 milioni spesi. Si poteva comprare a 10 milioni e rivenderlo a 20 milioni, ma così come dico che non valeva i soldi acquistati, allo stesso modo dico che non vale questo stipendio. Però, Lozano aveva un grandissimo procuratore quale Raiola che faceva miracoli. Lozano deve continuare a Napoli, abbassarsi lo stipendio, giocare, mettersi in mostra e fare un Mondiale da protagonista, se fossi il suo manager questo gli consiglierei”.