Lozano, l'agente-suocero: "Si è allenato anche col Covid, vuole giocare già con la Fiorentina! Con l'addio Insigne avrà più spazio"

Ultimissime calcio Napoli - Si è appena negativizzato e di ritorno dal Messico, Hirving Lozano che è pronto a prendersi il suo spazio nel Napoli. A Radio Marte nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete" è intervenuto Rodrigo Obregon, suocero e membro dell'entourage di Hirving Lozano:

"La sua positività è stata una completa sorpresa. Ci stavamo preparando per festeggiare il Natale in Messico con tutta la famiglia. Lui ha avvertito dei sintomi leggeri ai quali non abbiamo dato peso. Dopo Natale i sintomi aumentavano di intensità e ci siamo posti il dubbi. In famiglia abbiamo anche un'infermiera ed abbiamo fatto dei test a casa e anche in laboratorio ed abbiamo scoperto che era positivo al Covid. Abbiamo avvertito le autorità di competenza e fatto tutto ciò che bisognava fare fino alla notizia della sua negatività.

Hirving ha una passione enorme per il calcio ed era molto più preoccupato per la continuità degli allenamenti che della sua positività. Lui ha continuato ad allenarsi in contatto con l'equipe medica del Napoli. Non vede l'ora di giocare domani contro la Fiorentina. Non so quando arriverà in Italia. Dovrebbe essere atterrato a Parigi qualche ora fa.