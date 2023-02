Lozano a Dazn: "Contento della fiducia di Spalletti, Osimhen è un leader! Gol? Arriverà e non sarà l'unico"

Hirving Lozano è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post partita di Empoli-Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“La fiducia che mi dà l'allenatore per me è importante. Sto lavorando bene sul lavoro che mi chiede Spalletti e voglio continuare così. Miglior Lozano? Credo di si, sto facendo tutto per la squadra seguendo le indicazioni tattiche. Devo migliorare ancora ma vogliamo continuare così in questa stagione bellissima, questa è un'altra partita importante".

Su Osimhen: "E' un giocatore fortissimo ed importante per la squadra. E' un leader".

Sulla mancanza di reti in campionato: "Il gol manca sempre, ma arriverà e ne arriveranno altri. Dobbiamo lavorare tanto".