Lozano: "Infortunio alla spalla? Sto bene, mi sto riprendendo. Vogliamo fare bene al Mondiale"

Calcio Napoli - Hirving Lozano ha rilasciato alcune dichiarazioni in esclusiva al portale messicano TUDN. Ecco quanto evidenziato da CN24.

Ecco le parole dell'attaccante del Napoli:

"Vivere la Coppa del mondo nel proprio paese è straordinario (si riferisce a Messico 2026). Spero di poterlo giocare, sarebbe molto bello per me. Spero di essere in forma e di viverla nel miglior modo possibile. La Coppa del Mondo in Qatar si avvicina e dobbiamo affrontarla nel migliore dei modi. Vogliamo fare bene per lasciare una buona eredità nel 2026. Infortunio alla spalla? Sto bene. mi sto riprendendo"