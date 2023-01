Lozano a Sky: "Osimhen gol bellissimo, per lo scudetto c'è una strada precisa che dobbiamo fare! Mister Spalletti ci dice sempre una cosa"

A Sky Sport, durante Sky Calcio Club, è intervenuto l’attaccante del Napoli Hirving Lozano:

“Osimhen è così anche in allenamento? Si, gli ho fatto i complimenti per un gol bellissimo.

Cosa fa la differenza? Gli uomini che entrano in campo fanno sempre bene, abbiamo segnato tanti gol ed il mister ce lo dice che la panchina può essere importante. E quelli di stasera l’hanno fatto benissimo.

Come si gestisce durante la settimana la competizione per una maglia? È bellissimo lottare giorno per giorno, manteniamo sempre un altissimo livello.

Scudetto? Dobbiamo lavorare giorno dopo giorno e partita dopo partita, questa è la strada che dobbiamo fare fino all’ultimo.

Era la partita più difficile del mese di gennaio? Sì, lo era eccome e forse era la più difficile della stagione“