Lotito: "Scudetto? E' un sogno per tutti noi, ma penso alle cose concrete"

Ultimissime calcio - Claudio Lotito ha rilasciato alcune dichiarazioni a "Il Messaggero": "Simone ha capito tante cose ed è molto migliorato in questi anni insieme: ha capito che per andare così avanti, serviva coinvolgere di più ogni pezzo della nostra rosa. L'ha fatto e i risultati si vedono. Tutti si sentono importanti e indispensabili. Sanno che il tecnico li vedrà. Il turnover era una cosa imprescindibile, ha accettato il rischio e ha cambiato alcune sue convinzioni. Ed è diventato grande. I suoi giocatori gli stanno dando tutto. Lo Scudetto? Me lo chiedono, ma io penso alle cose concrete, non ai sogni".