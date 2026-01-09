Lotito: "Raspadori? E chi è, Maradona? Non ha mai giocato né all’Atletico né dove era prima"

Ultime notizie Serie A - A margine della cerimonia per i 126 anni della Lazio a Villa Borghese, il presidente Claudio Lotito ha affrontato diversi temi davanti ai cronisti, dallo stadio Flaminio al calciomercato, passando per il tema arbitrale.

Sul fronte infrastrutture, Lotito ha ribadito la solidità del progetto Flaminio, parlando di una ristrutturazione conservativa e del diritto di superficie per 99 anni. Duro invece il giudizio sul sistema arbitrale: «Il sistema arbitrale non funziona e non è più affidabile su ciò che accade. Un fallo di mano a volte viene interpretato in un modo e altre volte in un altro.»

Capitolo calciomercato Lazio: il patron ha difeso le scelte societarie e risposto alle voci su alcuni nomi accostati ai biancocelesti. Tranchant la battuta su Raspadori: «Raspadori? E chi è, Maradona? Non ha mai giocato né all’Atletico né dove era prima».