Calciomercato Napoli - Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha commentato ai microfoni de Il Messaggero le voci di mercato che vorrebbero Politano o Orsolini in biacoceleste. Come riportato dal quotidiano, Sarri ha già detto no ad entrambi e a confermare tale notizia è lo stesso Lotito: “Non prenderemo nessuno dei due al 100%”.