Loredana Berté attacca: "Vaffa***** ai no vax e... alla Juve!"

Loredana Bertè è sempre sulla cresta dell'onda: la cantante, 71 anni a settembre, è tornata con un nuovo singolo – “Figlia di”, che ha presentato durante l'ultimo Festival di Sanremo – e una serata speciale a lei dedicata, “Non sono una signora”, vero successo social nonostante gli ascolti relativamente bassi. La colpa dei pochi ascolti? Della Juve...

Loredana Berté e la Juve

Quella sera non solo andava in onda la clamorosa intervista di Harry e Meghan Markle, ma anche il ritorno di Champions League che vedeva la Juve giocarsi il passaggio del turno contro il Porto. Per questo Loredana Berté non le ha mandate a dire e ha commentato così ai microfoni di Radio Kiss Kiss: “Tre vaffa*****? Il primo a Meghan Markle che ha rotto con l’intervista dove diceva stronzate contro la Regina. Il secondo è per i no-vax! Il terzo e ultimo alla Juve, perché mi ha rovinato la serata con i tempi supplementari abbassandomi lo share!”.