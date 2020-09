Longo: "Insigne-Mertens-Osimhen è possibile. Gattuso ordina la squadra secondo le proprie caratteristiche"

Napoli - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Massimo Longo, allenatore:

"Insigne-Mertens-Osimhen è possibile. Si possono complementare anche per caratteristiche e se il Napoli ha fatto questo tipo di operazione è perché possono agire insieme. Non è detto che non potranno giocare con un 4-2-3-1 in futuro, quando saranno costretti a vincere. Le caratteristiche dei giocatori sono quelle che andranno a delineare uno schieramento. Gattuso? Il suo lavoro, quando è arrivato, ha cambiato atteggiamento del Napoli. Hanno cercato un equilibrio difensivo, ho visto chiedere grande sacrificio a Insigne e Callejon che dovevano rientrare. Ho visto un Napoli più quadrato e lo stesso Rino l'ha spiegato in conferenza".