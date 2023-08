Longhi: "Scudetto? Napoli ancora favorito, dobbiamo aspettare prima di fare analogie tra Garcia e Spalletti"

Notizie Calcio Napoli – Il collega Bruno Longhi è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione “Radio Goal”:

“Se dobbiamo fare un’analisi attenta le forze in campo erano sempre sbilanciate dalla parte delle big, come di consueto è alla prima giornata. Sorprese sono gli stop di Roma e Lazio ma un pizzico di merito in più va a Milan, Juve e Napoli che hanno vinto in trasferta. Non si deve prendere questi risultati come oro colato, sapevamo che queste partite sarebbero finite così. Magari ci si può soffermare sulle prestazioni dei singoli. C’è questa anomalia del mercato ancora aperto, non ha senso che si giochi un campionato a mercato ancora aperto. Questo è un problema che si potrebbe cancellare, basterebbe che la UEFA livellasse il mercato sulla stessa data per tutti, non è una cosa così strana da fare, non ci vuole un consiglio di 8.000 parrucconi, tanto le operazioni che fai in 60 giorni puoi farle anche in 50.

Quando un giocatore raggiunge certi livelli cosa vuoi aggiungere, da Osimhen ti aspetti quello che ha fatto anche l’altra sera e l’ha fatto con estrema facilità, è un Napoli che ha rispettato a pieno il ruolo che gli è stato imposto, ci si aspettava un Napoli che vincesse facile a Frosinone malgrado la lacuna di Cajuste che ha pagato lo scotto dell’emozione, è stato una piccola macchia nera sull’azzurro di Napoli, nel secondo tempo è stato sostituto e ci sarà tempo anche per lui per crescere. A prescindere dal fatto che manca ancora Natan e che c’è il problema Lozano il Napoli è lo stesso dell’anno scorso, sa comportarsi ed è una squadra sicuramente forte. Per lo scudetto è ancora la favorita, ha tutte le carte in regola per continuare ad essere forte.

Analogie tra il calcio di Garcia e Spalletti? Le analogie vanno viste confrontando partite contro grandi avversari dell’anno scorso e le grandi partire che si vedranno ora, si è visto che il Frosinone ha tanta buona volontà per costruire buone azioni in attacco. Nazionale? Gravina è andato deciso su Spalletti, il tecnico che ha vinto il campionato. Con l’addio di Mancini l’Italia ha perso un grande allenatore, a prescindere dalle polemiche”.