Longhi: "L'assenza di Insigne pesa meno delle altre in questo Napoli. I passi falsi con Empoli e Spezia incidono sulla classifica"

Bruno Longhi è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Sul cammino del Napoli pesano le sconfitte con Spezia ed Empoli. Quando devi inseguire squadre che fanno punti con un'imbarazzante difficoltà diventa tutto più difficile, ma c'è ancora tanta strada davanti specialmente per quelle squadre che giocano bene com gli azzurri. L'assenza di Insigne pesa meno di altre assenze perchè in quella zona hai Elmas, Politano e Lozano. Le assenze pesanti secondo me sono quelle di Anguissa, Fabian che da solo vale il prezzo del biglietto, Mario Rui e Koulibaly. Lì sono stati bravi a tappare le falle con Juan Jesus che sembrava sparito dai radar. Penso che il rientro a pieno regime delle prime scelte il Napoli credo ritroverà interamente la sua forza"