Longhi: "James-Napoli, dipende tutto da De Laurentiis. Se fa uno sforzo si può"

Bruno Longhi è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24: “Ancelotti trasmette serenità negli spogliatoi, è questa la sua arma. Ecco perché ha vinto in cinque paesi. Parlare di lui è come parlare di un animale da panchina. Gli ho inviato un messaggio per fargli gli auguri.

James Rodriguez: dipende tutto da De Laurentiis, se vuole investire allora si può fare l’operazione. Lui pur di giocare con Ancelotti farebbe anche qualche sacrificio economico. Lo vedrei come seconda punta, in un 4-3-3 addirittura da licenza. Ma in questo caso il Napoli sarebbe molto sfrontato.

Sarri-Juve, ormai siamo nella settimana decisiva. Alla fine il matrimonio si farà”.