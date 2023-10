Longhi: "Garcia, ora la crisi è passata e sta colpendo Pioli. Vi spiego"

Notizie Calcio Napoli – Il collega Bruno Longhi ha commentato Napoli-Milan nel corso del suo intervento a Tmw Radio:

"Partita che può lasciare il segno? "Garcia ha già vissuto il suo momento di crisi e sarebbe il ritorno a qualcosa già provato. Pioli è finito nel ciclone senza l'ombrello protettivo di Maldini. Ora c'è una corrente che si sta spostando contro Pioli. Il tecnico deve avere la lucidità di ignorare tutto questo e deve far fare al Milan quello che sa fare. Non vorrei che al Milan abbiano creduto troppo nella campagna acquisti. Non è stato dato oro ma argento, che va sfruttato per quello che è il suo valore".

Che ne pensa di Natan? Questo Napoli la convince? "Per quanto riguarda Natan l'altra sera mi ha dato l'idea del galvanizzatore. Che incappi in errori ci sta, vista l'età. Per quanto riguarda il Napoli, la partita dell'altra sera non fa testo. Francamente la prossima sarà la decima giornata e non penso che si possa ancora tirare le somme in maniera definitiva".