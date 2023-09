Notizie Calcio Napoli – Il collega di Sportitalia, Gianluigi Longari, ha commentato il periodo senza gol di Khvicha Kvaratskhelia ai microfoni dell’emittente:

“Kvaratskhelia non segna da sei mesi? Il georgiano non è ancora partito facendo vedere le qualità che hanno dato trascinato il Napoli allo scudetto, ci sono un modulo e un gioco differente, Garcia è il primo ad augurarsi di avere il miglior Kvara e di renderlo immarcabile come l’ultimo anno”.