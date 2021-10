Locatelli sul caso Koulibaly: "Il razzismo è una follia! Se ne parla tanto, ma non si agisce mai"

Napoli - A due giorni dalla finale per il terzo posto della Nations League contro il Belgio, Manuel Locatelli torna a parlare di razzismo, dopo il deflagrante caso che ha visto vittima Koulibaly del Napoli domenica scorsa:

"Penso che quello del razzismo nel calcio sia un tema talmente delicato che va affrontato subito, bisogna fare qualcosa subito - le parole del centrocampista della nazionale italiana, in conferenza stampa nel ritiro di Coverciano - si parla di razzismo da troppo tempo e non è mai stato fatto niente. Come giocatori noi dobbiamo esporci, si devono esporre tutte le istituzioni, bisogna condannare i gesti razzisti perché è una follia che ci siano ancora persone portino il razzismo nel calcio. Non dovrebbero più entrare negli stadi. Bisognerebbe prendere delle decisioni importanti e anche drastiche. Ci siamo stufati tutti di questo razzismo che è follia".