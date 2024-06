Stanislav Lobotka, premiato come miglior in campo in Slovacchia-Belgio 1-0, ha commentato la gara e il riconoscimento al sito dell'UEFA: ""Forse siamo stati un po' fortunati in questa gara, ma quel che è importante è che abbiamo vinto. Sono felice per aver ottenuto questo premio ma sono ancora più entusiasta per questa vittoria. Non puoi aspettarti di vincere con un grande margine contro una squadra del genere. E' un buon inizio".