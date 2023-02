Lobotka: "Spalletti non è mai contento, ma senza di lui non saremmo qui! Con Gattuso inizio difficile e sul paragone con Xavi e Iniesta..."

Lunga intervista a Stanislav Lobotka da parte dei colleghi de Il Mattino, che hanno parlato a 360° con il centrocampista slovacco del Napoli.

Lobotka ha toccato diversi temi, parlando anche della sua crescita in azzurro e del rapporto con Spalletti. Ecco un estratto dell'intervista che trovate oggi in edicola:

Sugli accostamenti con Xavi e Iniesta

«Certo, sono belli e mi inorgogliscono. Xavi e Iniesta sono due talenti che ho sempre ammirato anche perché, loro come me, hanno sempre dato l’impressione di giocare per i compagni, di voler dare un aiuto per far vincere la squadra»

Sul passaggio da Gattuso a Spalletti

«L’ingrediente fondamentale per riuscire nella vita è sentire la fiducia di chi ti sta attorno. Ecco, quando è arrivato Spalletti al Napoli ho avvertito che le cose erano cambiate, che era arrivato il mio momento. È stato l’allenatore il fattore mentale fondamentale per la mia svolta».

Sul rapporto con Spalletti

«Non è mai felice. Possiamo fare qualsiasi tipo di prestazione, possiamo essere primi in classifica ma lui viene e ci dice che la prossima gara deve essere migliore di quella appena finita. Non staremmo qui senza di lui, senza i suoi richiami a stare sempre concentrati, a non abbassare la guardia. Ogni partita, dice, deve essere migliore di quella prima».