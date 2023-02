Lobotka: "In estate nessuno credeva in noi, ecco cosa ci siamo detti! Scudetto? Hamsik sarà felice, immagino cosa può succedere a Napoli"

Notizie Napoli calcio - Stanislav Lobotka è uno dei perni del Napoli di Spalletti: etichettato come oggetto misterioso nei suoi primi anni azzurri, adesso il centrocampista slovacco è il fulcro della mediana partenopea. L'intervista integrale oggi in edicola su Il Mattino.

Lobotka è stato intervistato dall'edizione odierna de Il Mattino che trovate in edicola ed ha parlato di svariati temi. Ecco un estratto delle sue parole:

Sul rapporto con Hamsik

«Credo che invece, se dovessimo centrare il traguardo che è ancora lontano, lui sarebbe uno dei più felici. È stato per anni il capitano qui e so che lui è arrivato tante volte solo a sfiorarlo lo scudetto. Quando c’era lui, la squadra era forte: non so se ha detto qualcosa a Giuntoli per farmi prendere, so che il direttore per mesi ha cercato di portarmi qui al Napoli».

Sulla reazione della squadra dopo i rumors estivi

«In quei giorni abbiamo pensato che la delusione era eccessiva: erano andati via giocatori importanti ma ne erano arrivati di altrettanto importanti anche se magari non erano conosciuti. Però in ritiro ci siamo allenati sempre bene e abbiamo scoperto di avere la qualità per poter fare un buon campionato. Nessuno credeva in noi e questo ci è servito a crescere senza pressioni»

Se ha visto i video dei festeggiamenti dei primi due Scudetti

«Sì, certo. E mi fanno immaginare quello che potrebbe succedere... Ma la strada è ancora lunga e in salita. Napoli mi piace anche non esco molto da casa (vive a pochi chilometri dal centro tecnico, ndr). Ma quando vedo i tifosi pazzi di gioia per quello che stiamo facendo sono felice: trasmettono amore puro, come pochi altri».