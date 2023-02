Lobotka: "Scudetto? Dietro sembrano pensare alla Champions, ma non è finita! Nessuno si illuda su un nostro calo"

Notizie Napoli calcio - Stanislav Lobotka è uno dei perni del Napoli di Spalletti: etichettato come oggetto misterioso nei suoi primi anni azzurri, adesso il centrocampista slovacco è il fulcro della mediana partenopea. L'intervista integrale oggi in edicola su Il Mattino.

Lobotka è stato intervistato dall'edizione odierna de Il Mattino che trovate in edicola ed ha parlato di svariati temi. Tra questi anche quello relativo allo Scudetto:

"Non è finita con 16 partite ancora da giocare. Ho l'impressione che quelli dietro di noi stiano già pensando a come ottenere il piazzamento alla prossima Champions. Ma forse la mia è solo una speranza. In ogni caso, nessuno si illuda che possa esserci un nostro calo di concentrazione: non ci sarà fino a quando non sarà finita".