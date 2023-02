Lobotka: "Due gli avversari che mi hanno fatto soffrire di più! Champions? Testa prima al Sassuolo"

Notizie Napoli calcio - Stanislav Lobotka è il playmaker del Napoli di Spalletti, il calciatore dai cui piedi nascono le trame in campo degli azzurri. Dopo un primo periodo complicato, il centrocampista slovacco è diventato imprescindibile per gli equilibri tattici di questa squadra.

Intervista Lobotka sulla Champions

Nella lunga intervista a Stanislav Lobotka realizzata dall'edizione odierna de Il Mattino che trovate in edicola, c'è spazio anche per il tema Champions:

Sugli avversari in campo

«Ho incontrato avversari di livello e Amrabat in campionato è quello che più mi ha fatto soffrire. Come Thiago Alcantara che, peraltro, somigliandomi pure fisicamente, cercava sempre di seguirmi senza lasciarmi spazio. Però, lo ammetto: so che gli avversari mi guardano in modo diverso rispetto al passato. Non sto mai da solo, c’è sempre qualcuno che mi affronta».

Sulla Champions e la sfida contro l'Eintracht

«Non abbiamo nessuna voglia di pensare già all’Eintracht. Il Sassuolo è una squadra piena zeppa di qualità. Hanno tanti giocatori di ottimo livello e le partite con il Milan e l’Atalanta sono la prova di quello che dico. Dobbiamo essere concentrati. Ma lo saremo. Poi alla trasferta in Germania inizieremo a pensare già nel viaggio di ritorno da Reggio Emilia. Ma solo dopo il 90’».