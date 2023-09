Slovacchia, il ct Calzona elogia Lobotka: "Ha giocato nonostante il lutto, felice di allenare un uomo come lui"

Ultime news Nazionali - Sconfitta per la Slovacchia che perde 0-1 contro il Portogallo grazie al gol di Bruno Fernandes. Nonostante il lutto per la perdita del papà, Stan Lobotka ha deciso di restare in gruppo ed è stato schierato da titolare, uscendo all83'. Ne ha parlato il CT della Slovacchia, l'ex Napoli Francesco Calzona:

"Un abbraccio affettuoso a Stan Lobotka. Nonostante quello che gli è successo, è rimasto con noi. Ha sorpreso anche me e sono felice di poter allenare Stan come giocatore, ma anche come uomo".