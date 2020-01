Venerato a CN24: "Lobotka sarà al 100% del Napoli, contatti con la società e non vede l'ora di giocare al San Paolo"

CALCIO MERCATO NAPOLI - Ciro Venerato, giornalista della RAI, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 Live, trasmissione televisiva in onda su CalcioNapoli24 TV (canale 296 del digitale terrestre). Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CN24.

"Prestazione, impegno e agonismo queste le note positive. Poi ho visto qualche trama di gioco interessante, il gol nasce da un azione sarriana che Gattuso sta cercando di ritrovare. Non arrendersi dopo il gol dello 0-2 è un buon segno, significa che la squadra è con l'allenatore. Esistono però tante note negative: sicuramente alcuni singoli si confermano non in forma. Il buco del playmaker è evidente, Allan non può fare il tappa buchi. Il Napoli ha bisogno di due incontristi su tre a centrocampo, perciò Lobotka è importantissimo. Zielinski e Fabian a centrocampo sono un suicidio annunciato. Conte ha subito capito dove poter battere il Napoli, proprio a centrocampo nella zona di Fabian Ruiz che non la prendeva mai. Poi sono arrivati tre regali da parte della difesa del Napoli".

"Milik resta un ottimo attaccante ma non un killer d'area di rigore. Milik segna ma ne sbaglia tanti".

"Lobotka entro questa sessione di mercato sarà al 100% del Napoli, il calciatore ha già avuto cotatti telefonici con il Napoli e non vede l'ora di giocare nello stadio in cui ha giocato anche Maradona".