Lobasso: "Per Mertens c'è la Lazio, Sarri ha rinnovato con delle promesse"

Napoli - A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Marco Lobasso, giornalista:

“L’equilibrio ci vuole sempre, soprattutto nei giudizi. Il tifoso è legittimato ad esprimere il proprio pensiero in maniera educata, però. Per la cessione le offerte devono arrivare sul serio, non è semplice. Per Mertens c’è la Lazio, perché non è un mistero che Sarri dopo aver firmato il rinnovo con i biancocelesti ha altre pretese. Se si rischia di rovinare la storia tra Mertens e Napoli? Sì, però anche con i fatti che sono successi con Insigne che va al Toronto, non se ne fa un dramma. Il calcio viene governato dal danaro, anche prima era così ma non in questa maniera esasperata. Ci siamo convinti che le bandiere facciano parte del passato. Nessuno si dovrebbe sentire in dovere di criticare un giocatore che lascia Napoli perché non trova un accordo ed ha offerte importanti altrove. La scomparsa di Clerici? Siamo grati di aver potuto leggere sia nei testi di giornali che gli articoli da inviato quando era giovane. Ha raccontato il tennis e si era capito dall’inizio che fosse uno scrittore destinato al giornalismo e al tennis. Ci ha fatto capire che il giornalismo è anche sudore e lavoro oltre che piacere”.