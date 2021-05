Lo Monaco: "Mi aspetto la qualificazione del Napoli in Champions, Gattuso ha fatto bene"

Napoli calcio - “Le scene viste ieri a Roma tra Cairo e Immobile non dovrebbero mai accadere, a maggior ragione se tra i coinvolti c’è un dirigente importante come il presidente del Torino”. L’ha detto oggi ai microfoni di Radio Crc, nel corso di ‘Arena Maradona’, Pietro Lo Monaco, ex ds del Catania e attuale consigliere della Figc. “Molto probabilmente – ha ripreso Lo Monaco a Radio Crc – Cairo è stato tradito dalla tensione di aver conquistato la salvezza alla penultima gara del campionato del Toro. Si è trovato in questa situazione, perché la stagione dei granata è stata negativa. Ieri all’Olimpico è stata partita vera ed è stato giusto così. Il Benevento non può recriminare nulla, perché nel girone di ritorno la squadra di Inzaghi ha meritato di salutare la Serie A”. Stasera, intanto, ci sarà la finale di Coppa Italia. “Per me i favori del pronostico sono tutti per l’Atalanta – ha detto Lo Monaco a Radio Crc – sta meglio ed esprime un calcio più armonioso”. Tornando al campionato, la lotta salvezza è decisa, mentre quella per la qualificazione in Champions conoscerà i verdetti soltanto domenica sera. “Mi aspetto che il Napoli completi il percorso – ha detto Lo Monaco a Radio Crc – Gattuso ha lavorato bene e ha tutte le potenzialità per tagliare il traguardo al termine del match contro il Verona. Tra Milan e Juve a rischiare di più sono i rossoneri, però spero che il campo dia il verdetto più giusto, ovvero la qualificazione del Milan e l’accesso della Juve alla prossima Europa League”.