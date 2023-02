Lo Monaco: "L’Eintracht ha messo in difficoltà il Napoli nei primi 20 minuti, ecco come"

Il dirigente sportivo Pietro Lo Monaco è intervenuto ai microfoni di Forza Napoli Sempre, condotta da Gianluca Gifuni, in onda sulle frequenze di Radio Marte:

«Confronto tra Sarri e Spalletti? Sarri è stato straordinario ad inventarsi Mertens falso nove. È stata un’intuizione che ha permesso al calciatore di esplodere e alla squadra di assumere una sua fisionomia. La squadra di Spalletti diverte, è equilibrata in fase di possesso e di non possesso e – cosa più importante – ha acquisito la mentalità che le permette di affrontare tutte le gare per vincerle, indipendentemente dall’avversario. Hanno tutti voglia di recuperare se perdono palla, di fare la partita e portare a casa i tre punti.

Il giornalista Romagnoli ha proposto di assegnare già lo scudetto al Napoli e chiudere il campionato, come nel baseball? Ma no, abbiamo il diritto di godere di questo momento, di questa squadra che domina il campionato come nessuna prima d’ora. È giusto goderselo fino in fondo. Lo scudetto è merito del Napoli, senza dubbio, ma anche della pochezza degli avversari: nessuno si è proposto come alternativa che potesse impensierire gli azzurri. Il Napoli ha la sua identità, basata su determinati principi di gioco. L’Eintracht ha messo in difficoltà il Napoli nei primi venti minuti pressando su Lobotka, eppure il Napoli con il suo movimento corale ha trovato il modo di uscire dall’impasse e dominare.

Percorso in Champions? Il Napoli può arrivare lontano perché, a differenza delle squadre con i grandi nomi, non ha lacune ed ha sempre le soluzioni giuste per affrontare qualsiasi difficoltà si presenti durante il match. È difficile trovare punti deboli in questo Napoli»