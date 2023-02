Lo Monaco: "In Champions League c'è solo una squadra realmente superiore al Napoli"

Il direttore Pietro Lo Monaco è intervenuto a Radio Marte in Forza Napoli Sempre condotto da Gianluca Gifuni:

"Questo grandissimo risultato del Napoli, con 15 punti di vantaggio sulla seconda a 16 giornate dalla fine, non se lo aspettava nessuno. Oggi il Napoli gioca un gran calcio, un calcio europeo. Per me, al netto delle analisi e degli analisti, il Napoli ha la possibilità di passare il turno in Champions. L'Eintracht ha una buona rosa, esprimono un buon calcio in generale, non molto appariscente ma sicuramente pratico. Ha alcune buone individualità: Lindstrom, Gotze e la punta centrale. Credo che tra Liverpool, Real Madrid, Manchester City e Bayern di Monaco quella realmente superiore al Napoli possa essere il City. Il Real è il cosiddetto usato sicuro che nelle competizioni risponde sempre presente. Sono tutte squadre, compreso il PSG, che da un punto di vista tattico presentano delle lacune che il Napoli ci può mettere il dito nella piaga e può far male. Luciano Spalletti ha sempre fatto giocare bene le proprie squadre. Basti pensare alla Roma, all'Inter, allo Zenith. Lui ha sempre prediletto l'espressione di gioco. Che poi si possano vincere 1 o 20 campionati, quello è un altro paio di maniche. Luciano Spalletti per me insegna calcio e le sue squadre sono sempre belle da vedere a differenza di qualche altro che ha vinto tanto ma con squadre lacunose sotto l'aspetto tattico".